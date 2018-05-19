〈北部〉民進黨宜縣黨部主委選舉 黃適超宣布退選

2018-05-19

〔記者游明金／宜蘭報導〕「為黨團結、迎向勝利！」宜蘭縣副縣長黃適超昨日宣布，退出下屆民進黨宜蘭縣黨部主委選舉，他說：「退選，而不退戰。」讓年底的勝利從黨的團結開始。

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉將於廿七日投票，有黃適超與醫師黃建財登記參選。黃適超昨傍晚決定退選，並寄出公開信給黨內先進同志。

黃適超說，要向各位表達感謝與歉意，感謝長久以來的信任與幫助，而要抱歉的是，他決定退出民進黨宜蘭縣黨部主委選舉， 這是非常艱難的決定，但為了黨的團結，懇請同志支持這個決定。

「心本初衷、俯仰無愧。」黃適超指出，他和許多先進同志一樣，對黨在宜蘭發展有著憂心，他深受黨與鄉親栽培，孰悉黨政事務也有實戰勝績，經歷水利會長連任、礁溪鄉長補選、三星鄉長補選、議長選舉勝利等過程，本於「毛遂自薦」初心，希望對年底選戰貢獻一己之力，這是登記參選主委的心路歷程。

黃適超感慨，有些朋友誤解他的本意，在坊間、網路多有攻訐詆毀，內耗行徑會造成黨的內傷，也會讓黨承受外界譏諷，黨部主委扮演年底五合一大選成敗關鍵，縣長提名人已有另外佈局與打算，希望黨的資源，能有更大空間與彈性。

黃說，既然縣長提名人有信心，要一肩扛起宜蘭勝選旗幟，要籌組最佳戰鬥團隊，他決定尊重縣長提名人的期望與佈局，讓黨的力量再次凝聚，讓年底勝利從黨團結開始，共同為宜蘭打拚，參選主委是使命感與責任，退出是為了顧全大局與團結。