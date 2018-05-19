〈北部〉競選羅東鎮長 民進黨宜縣議員黃素琴：慎重考慮

2018-05-19

民進黨縣黨部：開臨時執委會辦理徵召

〔記者江志雄／宜蘭報導〕年底宜蘭縣羅東鎮長選舉，民進黨由誰披掛上陣？黨內勸進代理縣長陳金德前妻、縣議員黃素琴參選，她昨表態願慎重考慮，近日內宣布。民進黨宜蘭縣黨部主委林進財說，如果水到渠成，將召開臨時執委會辦理徵召。

羅東鎮長林姿妙兩屆任期屆滿後，將代表國民黨參選下屆宜蘭縣長，國民黨提名縣議員吳秋齡選羅東鎮長，無黨籍議員薛呈懿五日成立羅東鎮長競選辦公室，民進黨強棒興趣缺缺，選情低迷。

尋求連任已獲提名 黃：月底決定

去年十一月，民進黨辦理羅東鎮長黨內初選登記，有縣議員邱嘉進、劉添梧、前議員謝志得登記參選，但邱、劉退出，謝志得未獲提名；之後鎖定農委會主委林聰賢夫人林素雲、農委會主委辦公室參議林世奇、劉添梧、黃素琴遊說。

已獲提名尋求縣議員連任的黃素琴，最近態度鬆動，參選鎮長機率大增。黃素琴說，先前擔心無法承擔重任，婉拒支持者好意，隨著投票日逼近，鄉親勸進聲浪愈來愈大，她身為羅東一份子，對地方發展責無旁貸，是否投入羅東鎮長選戰，最慢月底做出決定。

傳妻補黃遺缺選議員 副縣長：無此規劃

支持者認為，黃素琴累積八年為民服務經驗，擁有競選班底，處事圓融，是黨內較能接受人選，連日來在基層請益，獲得正面回應，由她披綠袍參選羅東鎮長幾乎已成定局。

林進財說，羅東鎮長徵召作業往好的方向走，若有合適人選，縣黨部將召開臨時執委會討論儘速定案；羅東鎮議員應選五席，包括一席婦女保障名額，黃素琴假使轉戰羅東鎮長，外傳民進黨可能徵召副縣長黃適超夫人蔡金惠遞補遺缺選議員；黃適超回應，妻子戶籍在五結鄉，也非民進黨員，目前沒有參選規劃。

謝志得回應，民進黨羅東鎮長黨內初選，最終只有他一人登記，理當提名他參選，若徵召其他人選，明顯違反遊戲規則，一旦引起反彈聲浪，縣黨部要負起最大責任。