〈北部〉國民黨苗市長人選鬧內訌 議員禹耀東退黨參選

2018-05-19

全民調初選結果 邱鎮軍出線

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆苗栗市長選戰，國民黨有縣議員禹耀東、邱鎮軍及苗栗市代表會主席賴桂煖三人爭取，苗栗縣黨部依據全民調初選結果，提名邱鎮軍。禹耀東昨天退黨，表態角逐苗栗市長；賴桂煖也強調當初三人都說會參選到底。局面演變至今，黨內初選好像白忙一場。

賴桂煖：當初3人強調參選到底

禹耀東說，苗栗市長的選舉，是一個價值觀的選舉；國民黨此次提名人選，很多人無法接受。他經過一個多月深思熟慮，決定朝參選一途走。為了不造成黨的困擾，所以選擇主動退黨參選。

禹耀東：經深思熟慮 決定參選

禹耀東說，他從政廿一年來，以誠信為民所託，但這次未能遵守黨內初選的誠信，他也對選民說聲抱歉，「但這個決定高於個人誠信」。

對於禹耀東退黨參選；賴桂煖說，黨內初選之前，苗栗縣黨部曾召開過協調會，但「三人都說會參選到底」，他也向黨部表達開放參選的主張，以免傷了黨同志間的和氣。

賴桂煖說，但最後縣黨部決定採行電話全民調的方式進行黨內初選，他身為黨員只好尊重。不過，民主社會，參選是每個人的自由與權利，他也會「堅持初衷」。

邱鎮軍：尊重禹、賴決定

邱鎮軍則表示，身為地方首長，誠信很重要；他尊重禹、賴兩人，不管對手是誰？他依舊會照著自己的腳步，全力以赴。

縣黨部：仍以初選結果持續運作

對於未能成功整合，國民黨苗栗縣黨部感到可惜，但認為，支持國民黨的選民還是會以政黨提名者為考量，黨部仍將以初選結果持續運作，以追求勝選為目標。

民進黨人選 還在徵詢中

不過，民進黨苗栗縣黨部也不順，地方執委會原徵召黨員張喜慶參選下屆苗栗市長，但張卻未依規定繳交廿萬元保證金，資格被撤銷。縣黨部表示，將再徵詢有意願的黨員披掛上陣。