〈北部〉苗縣10大危險水域 竹南龍鳳漁港居首

2018-05-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕氣溫持續升高，不少民眾難耐酷熱夏天，喜歡到海邊或是游泳池戲水消暑。苗栗縣有一百處危險水域，苗栗縣政府消防局提醒民眾，戲水時應注意安全，尤其是苗栗縣不少海域曾發生溺水事故，其中以竹南鎮龍鳳漁港和假日之森為最危險。

假日之森居次 去年3人溺斃

苗栗縣消防局統計自二○一一至去年底資料，龍鳳漁港發生四次、假日之森發生三次戲水溺水案件，而後龍鎮水尾沿岸、苑裡鎮出水海邊與中港溪南庄鄉河段也發生兩次，其中假日之森去年更發生一起三人溺死案件。

全縣共有百處危險水域

至於苗栗縣危險水域共有一百處，而十大危險水域分別是龍鳳漁港沿岸、假日之森、後龍鎮水尾沿岸、中港溪南庄鄉河段、苑裡鎮出水海邊、卓蘭鎮老庄溪、泰安鄉汶水溪、通霄鎮火力發電廠後方海域、頭屋鄉明德水庫、後龍溪頭屋鄉河段。另外，未列入十大危險水域的頭屋鄉神秘谷也曾發生溺水事故。

苗栗縣消防局表示，戲水溺水者主要為國小學童與國中學子，除了與教育處配合加強宣導，也呼籲家長多提醒家中孩子，雖然夏日炎熱，近日更屢飆高溫，但戲水時仍應注意安全。

龍鳳漁港與假日之森遼闊 易失戒心

苗栗縣消防局分析，龍鳳漁港與假日之森腹地相連，某種程度而言可以算是同一片水域，相當遼闊，宛如海水浴場，不少民眾前往休憩玩樂後下水，一時放鬆戒心，等到漲潮時卻未即時撤離，容易釀成事故。

至於通霄、後龍與苑裡等地，因為屬於海線鄉鎮，靠海地區綿長，有諸多漁港；苗栗市與頭屋鄉則有後龍溪流經，南庄鄉與頭份市同樣屬中港溪流域，常吸引民眾前往戲水。

泰安鄉、卓蘭鎮與獅潭鄉等地，有些地點因地處山區，轄區內不少野溪遍佈，或是因人跡較少，風景秀麗，容易讓人想親近水邊，享受「清涼」感覺，但是過程中容易使人放鬆戒心，不得不慎。

消防局提「四不一沒有」安全守則

苗栗縣政府消防局長徐新淵提醒，從事水域活動一定要遵守「四不一沒有」的安全守則，「四不」為不要單獨下水、不要穿著長褲戲水、不要在飯後或酒後戲水、不要在颱風或豪大雨後戲水；「一沒有」是沒有救生員看守的水域絕對不要下水。