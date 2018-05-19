〈北部〉百老匯一期公設未移交 議員不平

2018-05-19

市長允發函皇翔要求改善

〔記者謝武雄／桃園報導〕議員劉茂群昨天在市議會質詢時，抱怨皇翔公司在八德區興建的「百老匯一期」社區未按圖施工，造成公安申報無法通過，且公共設施歷經三屆管委會都無法辦理移交，建商卻擺出不怕告、不怕罰錢的模樣，希望市府拿出公權力制裁；市長鄭文燦表示，會發函給皇翔公司限期改善，辦理公共設施改善及移交手續，未改善即裁罰，並且公告不良建商罰款紀錄。

記者致電皇翔公司，但皇翔公司直至截稿前仍未回應；鄭文燦表示，對於類似事件衍生法律問題，市府研議成立「住宅權益基金」，讓管委會與建商訴訟時，補助一定法律訴訟費用，針對重大建築缺失的個案，將請都發局專案列管，該查就查、該罰就罰，若建商不改善可連續處罰。

都發局長︰不改善就裁罰

都發局長盧維屏說明，管委會自主委託建築師協助檢查，發現公安設備不符法令規定事項，將依「建築法」規定通知建商於卅日內改善，未改善即可裁罰；另依「公寓大廈管理條例」規定，會通知起造人限期辦理公共設施改善及移交手續，若是二次施工會追究監造及承造人責任。

劉茂群表示，「百老匯一期」社區已歷經三屆管委會，由於公共設施仍有諸多缺失，建商不願改善至今仍未移轉，更誇張的是很多消防、公安設備，管委會委託建築師進行調查，竟然有很多不合格，但建商皇翔公司都不願處理。