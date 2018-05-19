〈北部〉議員批監看土石不實 鄭文燦回造謠惹議

2018-05-19

議員要求道歉 鄭願收回

〔記者謝武雄／桃園報導〕議員舒翠玲昨天就剩餘土石方資源堆置場（土資場）展延是否合法、砂石車進場監看是否屬實提出質詢；市長鄭文燦於質詢結束時，突然冒出一句「議員造謠」，引發舒翠玲不滿、強烈要求鄭文燦道歉，雙方唇槍舌劍，最後，鄭文燦在主席、副議長李曉鐘要求下表示「如果我說你造謠、造成你不愉快，我願意收回」，才讓中斷廿分鐘的議程得以繼續進行。

護公務員尊嚴 鄭接受協調

鄭文燦說，這個問題可以攤在陽光下，他是要維護公務員依法行政的尊嚴，且議員質詢要有所本，至於任何土資場有違法情形絕不寬容；都發局長盧維屏也說，對於土資場監看是以抽查方式進行，一年裁罰七十九件、罰款八百多萬元，也會清查土資場展延是否合法。

舒翠玲一度以政治生命做賭注，強調所有資料來自市府，若有造假從此退出政壇，反之亦請市長退出政壇，最後在李曉鐘協調下，鄭文燦才說出收回、道歉的話。

舒翠玲、議員楊朝偉在質詢時表示，市府在各土資場都有裝置監視錄影設備，只要上網就可監看，但監看不落實導致盜採砂石、賣假單等情況層出不窮；舒翠玲也拿出高等行政法院針對某土資場展延被駁回的判決書指出，判決書上寫得清清楚楚，依照「桃園市營建剩餘土石方管理自治條例」，剩餘土石方棄置場周邊一五○公尺內不得有住家、學校，但桃園市升格後核准展延的十多家剩餘土資場，全部不符合這樣的規定。