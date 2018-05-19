〈北部〉桃園管樂嘉年華 台日大樂團演出

2018-05-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為期一個月的「桃園管樂嘉年華」於本週末進入尾聲，今、明兩天晚上七點半在桃園藝文廣場，分別由台北爵士大樂隊及藍調東京全明星爵士大樂團帶來「爵士搖擺夜」演出，將以完整大樂團編制及演出征服樂迷。

市府文化局長邱莊秀美表示，今晚帶來演出的台北爵士大樂隊，樂隊成員均為國家級職業樂手，是台灣最具代表性的爵士大樂團之一，而藍調東京全明星爵士大樂團音樂總監兼指揮Eric Miyashiro，是日本最知名的小號手之一，以演奏電影「洛基」主題曲「Gonna Fly Now」廣為人知，並曾與知名歌手安室奈美惠、福山雅治、平井堅合作，此次藍調東京全明星爵士大樂團將與楊曉恩、李承育、池田欣彌及烏野薰等台日優秀爵士樂手一同演出，展現台日音樂交流的火花。

邱莊秀美表示，桃園管樂嘉年華結束後，將於廿七日接續由高雄市管樂團在中壢中正公園帶來經典歌劇選曲；六月三日由狂美交響管樂團在蘆竹光明河濱公園演繹鄧雨賢及鳳飛飛經典歌曲。

六月十七日及六月廿三日分別由金喇叭銅管五重奏、星空交響管樂團，在大溪中正公園、中壢藝術館帶來精彩演奏，邀請民眾蒞臨現場感受管樂魅力，詳情可上「2018桃園管樂嘉年華」官網或臉書粉絲專頁查詢。