〈北部〉國中會考今明登場 教局提醒早出門

2018-05-19

其中特教學校設38間特殊試場

〔記者謝武雄／桃園報導〕一○七年度國中教育會考將於今、明兩天登場，今年桃園考區報名人數達二萬三五一五人，除身心障礙考場有一七七名考生安排在桃園特教學校應考，其餘考生就近在全市十九所高中職應考，主辦單位昨天下午開放考生查看考場，其中在桃園特教學校共設置卅八間特殊試場，會考期間安排有救護車、醫護人員全程待命。

桃園特殊教育學校校長許唐敏說，舉凡身體病弱、行動不便、聽覺障礙、視覺障礙、妥瑞氏症、自閉症、腦性麻痺、學習障礙、突發傷病、情緒行為障礙等，都可申請至特殊試場應考，特殊需求類別包括延長作答時間、放大試卷、視障報讀軟體應用程式、電腦作答、獨立試場，共有五十八位監考老師。

教育局表示，建議考生今、明兩天提早出門，以免碰到塞車導致遲到或來不及應考的情形發生，尤其是未提前查看試場的考生最好早一點出門，到了學校以後才有充裕的時間找試場。

勿提前翻閱試題、攜帶非應試用品

教育局歸納過去考生常見的違規行為，包括提前翻閱試題、於考試時間內攜帶非應試用品、行動電話及電子表發出聲響等，為避免違反試場規則而影響考試結果，建議考生應於考前熟悉簡章相關規定，並遵守試場規則。

依照簡章規定，違反試場規則情形共有三類，分別是嚴重舞弊行為、一般舞弊或嚴重違規行為及一般違規行為，分別可處以取消考試資格、不予計列等級及違規記點，其中，違規記點每記一點將扣減會考總積分○．三三分，兩點扣減○．六六分，其餘依此類推。

國中教育會考成績占免試入學超額比序積分的卅三分，包括國文、數學（含非選）、英語（含聽力測驗）、社會、自然等五科共卅分，寫作測驗成績三分（四到六級分得三分、二到三級分得兩分、一級分得一分），六月八日將開放國中教育會考網路成績查詢，並於當日寄發成績通知單，作為學生後續參加免試入學超額比序之用。