〈北部〉花蓮大西瓜上市 農糧署辦聯合促銷

2018-05-19

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮大西瓜被譽為「綠鑽」產業，第一期栽培面積達一千五百公頃，總產量達三萬七千五百公噸，居全台之冠。農糧署東區分署和花蓮縣攻府合作，將展開全國推銷，希望協助解決銷售問題，也讓全國消費者享受到價格合理的美味西瓜。

各大賣場販售 北區辦直售

農糧署東區分署指出，花蓮縣西瓜栽種地主要分布在秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等排水良好河床砂礫地，種植地區、面積包含，壽豐鄉五百九十五公頃、鳳林鎮六百零八公頃、瑞穗鄉卅四公頃、玉里鎮二百五十四公頃等，將從氣候較炎熱的南區玉里鎮開始上巿，緊接著由中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後由北區壽豐鄉壓軸。

縣府農業處表示，花蓮大西瓜已進入產季陸續採收上市，今年花蓮西瓜結實生長期間，溫度、水分適宜，且日照充足，西瓜甜度、香氣等較往年為佳，目前除了在各地7-ELEVEn、全聯、大潤發等通路門市販售外，產區農會近期也將赴北區消費地辦理多場西瓜直售行銷活動，直接讓消費者品嚐新鮮的花蓮西瓜。

農糧署東區分署說，每年五、六月是花蓮大西瓜主產季，口感沙甜清脆又多汁，尤其產區分布在秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪及木瓜溪等溪床，水源來自中央山脈，砂質土壤富含養分的流域環境，品質優於其他縣市。

消費者挑選西瓜幾個撇步是，第一、蒂頭果梗新鮮，略有捲曲；第二、果形完整勻稱、觸感平滑堅實，外觀青網紋路整齊鮮明；第三、果臍窄小緊縮無凹陷；第四、輕拍彈後瓜聲應沉穩結實略具彈性，可挑出優質西瓜。