〈北部〉人文國中小委外 前團隊成員勝出

2018-05-19

宜縣教師工會憂重蹈覆轍

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮人文國中小因收費爭議，經營學校的人文展賦教育基金會遭縣政府解約，縣府重新評選經營團隊，人文展賦改以「周樂生」名義勝出。對此，宜縣教師工會憂心重蹈覆轍；縣府則表示，多數評選委員認為「周樂生」團隊經驗豐富、資料完整，但對於原經營團隊爆發的爭議，需補正資料提出解決方案，才會公布評選結果。

人文國中小是宜縣唯二的公辦民營學校，另一所為慈心華德福實驗高中。人文國中小於二○○二年由人文展賦教育基金會經營，去年卻被家長指控，學校額外收費竟未進校庫接受監督，還流入基金會，用途不明。縣府組成專案小組調查後，認為基金會與學校有四項違法、十八項缺失，去年十一月與人文展賦教育基金會終止合約。

評選委員要求周樂生補正資料

縣府重新辦理經營團隊評選，共有四家經營團隊參與，分別是自然人周樂生、廖修毅、全人與民主教育協會及人智學教育基金會。宜蘭縣教育審議委員會十六日進行評選，由周樂生脫穎而出；周樂生原本是人文展賦教育基金會培訓老師，團隊也是原經營團隊教職員。

評選委員認為，周樂生團隊有實際辦學經驗，資料最為完整，法規也未規定原團隊不得再參與評選，審酌招生計畫、課程師資、財務規劃等相關辦學計畫，由周樂生團隊勝出；不過，原經營團隊仍未對先前的收費爭議，提出完善解決方案，評審委員要求補正資料，經審查通過才會正式對外公布評選結果。

宜蘭縣教師工會理事長鄭祺怡也是教審委員，在會中表示不同意見。

她說，周樂生團隊的經營計畫，未針對學生如何面試篩選、收費過高、經費流向及課程脈絡不明等問題，提出完善解決方案，工會憂心由相同團隊經營，未來恐怕重蹈覆轍，面臨與先前相同問題，很遺憾工會意見未被採納。

校方稱與「人文展賦」無密切關係

學校指出，周樂生團隊雖然是原經營團隊教職員組成，但已與先前的人文展賦教育基金會沒有密切關係，部分爭議人物已經離開團隊，外界對學校收費、招生等疑慮，校方一直與縣府溝通解決，現在已有方案，新的經營團隊會盡速補正資料。