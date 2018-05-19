〈北部〉竹縣寶山峰城路整建 7月底完工

2018-05-19

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉觀光道路峰城路，也是竹四十三線三峰路的替代道路，但山路蜿蜒且容易凹陷，鄉公所爭取內政部營建署補助整建，昨天開工，預計七月底完工。

觀光景點路線 蜿蜒易凹陷

寶山鄉長邱坤桶表示，峰城路連接寶新路、新湖路等道路，可前往「木炭的家」、橄欖合作社、「打中午」新豐宮、新城風糖、燭園觀光工廠等景點，也可通往國道三號或台三線峨眉鄉；沿線綠意盎然，車流量不大，是自行車熱門路線之一。

不過，峰城路彎道多，路基不穩容易凹陷，導致路面不平整；公所去年六月提出養護整建計畫，通過營建署審查。

寶山鄉公所表示，營建署補助一千五百多萬元，公所分擔三百多萬元，自峰城路與新湖路四段路口處開始，沿峰城路往北至寶新路一段，全長約三千二百公尺，路寬約七點八公尺，除瀝青刨鋪，部分路段將改善路基、拓寬道路，工期為一百個日曆天。

營建署補助1500萬 昨天開工

其中，在計畫範圍中段，路寬由七．七公尺縮減至四．點五公尺，過東坑二路路口後路寬又打開為八．七公尺，此頸縮段會車不易，又是轉彎處，時常發生事故；經公所多次協調，終於獲地主同意拓寬，下邊坡側擬施以半重力式擋土牆，將道路拓寬至八公尺。

另外，將於出入口路段適合區域，施作景觀植栽綠化，並利用路側空間規劃自行車專用道。