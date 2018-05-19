〈北部〉寶山又傳濫墾 2公頃山坡光禿禿

2018-05-19

地主未經許可開挖整地

〔記者廖雪茹／寶山報導〕新竹縣寶山鄉又有山坡地遭濫墾！觀光道路竹四十三線雙峰段三二二等多筆地號，原本綠油油的山坡地變成光禿禿一片；縣府農業處接獲民眾檢舉昨天現勘，確認地主未經許可開挖整地，違法面積達兩萬餘平方公尺，約兩公頃。除勒令停工，並將依違反水土保持法裁罰六到卅萬元，如有竊占國土，移送檢調偵辦。

勒令停工 將開罰最高30萬

五月初，寶山鄉三峰路雞油凸段三叉凸小段一三一之二地號等三筆土地，才因業主未經申請開挖整地，兩度被罰仍未停工，縣府報請新竹地檢署指揮偵辦，逮捕司機並扣押挖土機，依違反水保法追究刑責；未料距離僅約兩公里外的雙峰段山林也被嚴重破壞。

憂淪為非法營建土方棄置場

地方人士憂心，寶山鄉重要幹道三峰路沿線，屢次發生擅自開挖整地情事，不僅危害山坡地水土保持，由於土石方處理費利益龐大，淪為非法營建剩餘土石方棄置場，呼籲積極追查土石方的來源與流向，嚴懲以嚇阻。

縣府農業處山坡地保育科表示，八日接獲寶山鄉公所行文查報，昨天會同公所等單位現勘，發現竹四十三線雙峰段三二二等多筆地號被整地成四個平台區塊，回填磚頭、混凝土塊、泥土等營建剩餘土石方，數量待查，以衛星定位推估，面積約兩公頃。

現場有一輛挖土機雖未施工，但兩名羅姓地主當場向稽查人員坦承，未依程序申請整地。

2011年以來 雙峰段已開罰24件

縣府農業處統計，光是寶山鄉雙峰段全段土地，自二○一一年以來，確認未經許可開挖整地共裁罰二十四件，累積行政罰鍰三百多萬元，去年六月廿七日還曾將行為人移送法辦，仍不斷查獲與接獲檢舉。其中雙峰段三二三等地號因擅自開發利用山坡地，縣府在三月二十七日裁罰十八萬元，並限期五月卅一日前改正。