〈北部〉體育會育才 成立電競委員會

2018-05-19

〔記者許倬勛／中壢報導〕立法院去年底三讀通過「運動產業發展條例」部分條文修正案，將電子競技納入「運動產業」，今年雅加達亞運更將電競列為示範賽，為讓電競產業在桃園蓬勃發展，成為專才搖籃，桃園市體育會電子競技委員會昨天在健行科大電競基地正式成立；市長鄭文燦親自「下海」與J Team隊員組成戰隊體驗一場《傳說對決》，他說，市府會當選手最強而有力的後盾，產官學全面合作共同培育電競人才。

鄭文燦指出，電競已列入今年亞運示範項目之一，也可能納入二○二四年奧運競賽項目，電競委員會成立後，首任主委由市議員劉仁照擔任，未來將採取委員會主導、市府支持、企業贊助和學生及市民共同參與的模式運作，往後可望規劃地方性的比賽，如《英雄聯盟》的六都爭霸戰等，將來也會在北區青少年活動中心設置電競館，強化電競運動發展。

J Team戰隊總監沈威廷說，電競產業急速擴張，但一直以來缺乏系統性的整合，由於選手生命短暫，廿五歲後面臨屆退，輔導選手退役後的發展是很重要的一門功課。他說，近年政府逐漸重視電競產業，而委員會的成立可讓許多事情名正言順，例如，此次透過委員會與健行科大簽訂三方合作意向書，實質提供專業師資、協助規劃賽事等合作並培養賽評、行銷人員，退役選手可經學程訓練轉職講師或後勤人員，讓選手在職涯巔峰期無後顧之憂，也提供更多職業選擇及保障。

健行科大挹注一七○○萬元打造一二○坪的電競基地，去年底舉辦「海峽兩岸大學生電子競技大賽」，並由健行科大學生邱顯智摘下《爐石戰記》個人組冠軍；校長李大偉表示，電競委員會落腳在此非常適合，健行科大的電競基地可承攬大型賽事與訓練場地，軟硬體皆為國內首屈一指，可望成為電競專才的搖籃。