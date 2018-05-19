〈北部〉卡拉社部落流離 鄭文燦︰建社宅安置

2018-05-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕政府為興建石門水庫，於一九五七年將復興區卡拉社部落泰雅族人遷村至大溪區中庄地區，之後因淹水被迫遷到觀音區大潭移民新村，未料發生鎘污染事件而四散；山地原住民籍議員蘇志強昨天在市政總質詢時，呼籲市府正視泰雅族卡拉社部落三度遷移問題，儘速幫卡拉社部落族人建立自己的家。

原民會館旁 擬建社會宅安置

市長鄭文燦表示，對於卡拉社部落遷村目前有兩個方案，其一是大溪區中庄地區重建，但土地費用高達七億元，較不可行；第二個方案則是在大溪區原住民會館旁的住宅區土地興建原民專屬社會住宅，這部分土地是屬於石門農田水利會所有，由於水利會未來會成為公務機關，石門農田水利會也原則同意提供土地。

協商原民會、水利會 爭取資源

鄭文燦說，目前市府和原民會、石門農田水利會進行三方協商，希望爭取中央更多的資源，未來會興建原民專屬社會住宅，「還給卡拉社部落族人一個公道」。

蘇志強指出，泰雅族卡拉社部落因為政府興建石門水庫，於一九五七年遷移至大溪區中庄地區，當時有四十六戶遷移，一九六三年碰到葛樂禮颱風大淹水，卡拉社部落族人再被遷到觀音區大潭移民新村，一九八三年又發生鎘污染事件，卡拉社部落第三度被迫遷村，如今分散到桃園各區，從一九五七年至今已經一甲子，當初從卡拉社部落被迫遷移的族人共有四十六戶，開枝散葉如今已有三百多戶。

三度遷村 族人要求建自己的家

蘇志強說，他就是當年被迫遷村、在大潭移民新村成長的卡拉社部落族人，回頭看看這段遷移史，讓族人非常難過；如今復興區居民可享用石門水庫回饋金，當初奉獻土地的卡拉社部落族人卻仍居無定所，市府應該要還給族人一個公道，為他們興建專屬的原住民社會住宅並不為過，未來也要針對卡拉社部落移民歷史進行調查，將原本居住在水庫集水區的居民找回來說故事，讓族人知道這段歷史。

蘇志強表示，前縣長吳鴻麟於一九六二年設置移民新村紀念碑，之後鎘污染事件讓移民新村成為空城，直到二○一二年八月，吳鴻麟的孫子、前縣長吳志揚重建紀念碑，才讓人重視這段歷史，當時移民新村設有警察派出所、村辦公室及衛生室，但警察派出所、村辦公室因火災燒毀殆盡，目前僅剩下衛生室。