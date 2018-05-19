〈中部〉（台中）月底離職參選 民政局長被議員請出議會

2018-05-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府民政局長周永鴻將代表民進黨參選市議員，預定五月底離職，在野黨議員昨在議會民政業務質詢時，質疑他開設政治獻金專戶，恐利用職權募款，並以其已口頭請辭，要他離開議事堂，周永鴻解釋專戶合法性，並表示「尊重議會」後離席。

超黨派議員吳顯森、段緯宇、陳清龍、朱元宏等人質疑，周永鴻帶職參選不僅是行政不中立，還以局長之尊印著「周永鴻與你同行」的名片，在未來市議員選區潭子、大雅、神岡地區趴趴走拉票，還開設政治獻金專戶，包商看在局長的面子，捐款應該很多，恐利用職權募款，有貪瀆之嫌。

周永鴻︰政治獻金專戶還沒募款

周永鴻回應，前一段時間母親過世沒有從事任何競選活動，至於政治獻金專戶只是先開好，還沒募款，會在五月底卸除政務官身分後才開始跑選舉，並強調絕不會違法。

市議員楊正中則以周永鴻既然已請辭，只做到五月底，現在允諾要做的建設和業務沒有保證，六月開始總質詢，豈不是開空頭支票，當場要周永鴻離開議事堂，主席洪金福裁決「請周永鴻局長出去」，周永鴻表示「尊重議會」，隨即離開議事堂。

市府新聞局長卓冠廷說明，民進黨中央尚未正式提名周永鴻參選市議員，周局長五月初已口頭向市長林佳龍提出請辭，市長考量民政局業務量多且繁複，多項業務進行中，故請周局長任職至五月底再行離職，以利市政交接及辦理程序。