〈中部〉傘繩疑勾武器包 秦上兵「運氣不好」

2018-05-19

〔記者王捷、張軒哲／綜合報導〕陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰跳傘時出了意外，導致從高空往下掉，但保傘連士官兵從影像透露，秦良丰疑似是傘繩索勾住GP包（武器包），導致主傘打橫，這也是跳傘存在的危險因素，只能說秦上兵的運氣不好。

跳傘意外 影像顯示主傘未開打橫

曾在保傘連服役的保傘士指出，傘保連負責保養的降落傘，不只有士兵使用，不管是校級、將級，只要是傘訓，都使用傘保連摺的傘，連星光部隊來台受訓，也使用傘保連的降落傘，給外賓及長官使用的傘，絕對不敢有任何差錯。

秦良丰跳傘意外發生後，有人曾質疑，保傘連的SOP有問題，惹怒保傘連士官兵，讓保傘連隊冒著被檢討的危險，將當時秦良丰跳傘照片流出，想證明秦良丰疑似被傘繩勾住GP包，接著腳也被勾住，最後導致主傘打橫，才會主傘、副傘都沒打開。

保傘連︰不是特例 之前也曾發生

保傘連的士官透露，秦良丰上兵的狀況不是特例，之前也曾發生，飛機以時速一二○到一四○公里飛行，風非常大，如果不以倒栽蔥的方式「栽出」艙外，就容易被繩索纏住，不過秦良丰上兵已經跳過十一次傘，不可能不知道正確姿勢，跳傘有很多危險因素，只能說秦良丰的運氣不好碰上了。

另外，有民眾十五日拍攝清泉崗基地演練過程，拍到山坡上排列斗大紅色「死」字，民眾直呼太毛了！陸軍第十軍團昨日指出，是演練過程反空降演練的心戰布置，當天演練結束旋即拆下。