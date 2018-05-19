〈中部〉台中育嬰院重建 募款也募營建餘料

2018-05-19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕成立六十五年的向上基金會附屬台中育嬰院，撫育棄嬰、重度、極重度等多重障孩童，建物老舊，今年七月將原地重建，籌募興建經費十年來僅募得一半，知名建築師戴育澤也投入幫忙設計，昨天舉行感恩活動，募集營建餘料磁磚、玻璃，以百衲被的概念打造獨一無二、眾人祝福的外牆。

收容96名重度障礙童 多是孤兒弱勢

台中育嬰院收容重度、極重度等多重障礙的孩童，多年來已經撫育超過兩千名多重障礙孩子，有被遺棄或不當對待，目前院方照顧九十六名身心障礙的孩童，有三分之二是孤兒、三分之一來自弱勢家庭。

7月將動工 經費需1.9億只籌得一半

台中育嬰院長朱明輝說，由於建物老舊，房舍嚴重漏水、空間不足，加上要符合新的無障礙法規，改善孩童的生活空間與訓練場所，規劃七樓高的新院舍，設置宿舍、教室、早療、水療等空間，經費需一億九千萬，但募集十年僅籌得一半，再等下去房子會更老舊、更難使用，預計開工後兩年興建完成。

建築師戴育澤的作品含括豪宅、知名飯店等，這次為台中育嬰院設計新院舍，將以百衲被的概念呈現，延續育嬰院的歷史傳統，保留紅磚樸質的外牆、庭院與老樹的空間，保有家的情感記憶，但也滿足障礙兒的需求空間、新科技的匯入和彈性。

磁磚、玻璃拼貼新外牆 像愛心百衲被

戴育澤說，百衲被是以前家裡孩兒出生，向鄰家募集剩餘布料織成的百家被，是新生命的祝福與平安，這次廣邀企業能捐出營建剩餘的磁磚、玻璃，拼貼新外牆，展現新的美與祝福，希望廣納社會的關愛，喚起更多人的愛心，除了節省建築經費，也是建料循環利用。

昨天重建感恩活動揭幕育嬰院的建築模型，院童看了都滿心期待，罹患脊髓疾病造成下半身癱瘓的李成偉開心說好想趕快住進去，想要住二樓；重度腦性麻痺的洪掀仁曾勇渡日月潭四次，他則說想住新家好久了，向上基金會董事長劉昭惠期盼各界獻愛心，一起為孩子達成夢想。