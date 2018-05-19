〈中部〉口足畫家張永銘 點出生命之歌

2018-05-19

苦練點畫 自成風格

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣口足畫家張永銘原本是裝璜師傅，廿八年前因車禍造成四肢癱瘓，但他還是努力活下去，十六年前開始習畫，以銜筆點畫方式點出油畫，風格獨具，日前以八個月時間完成「生命之歌」作品。張永銘說，剛銜筆作畫時，根本捉不到技巧，後來他從畫「觀世音菩薩」中體會運筆、點畫技巧，終於有自信走入畫。

張永銘的雙手無法持筆，連咬筆繪畫都難以自如，他發明「點畫」，多年下來成就「銘哥畫風」，也就是馬賽克點畫的方式拼湊出整幅畫。他說，剛開始作畫時，畫了十分鐘就頭暈目眩，幾欲跌倒，他咬牙苦撐，卻畫不出神韻。

他說，當時很沮喪，很想放棄，但太太帶他向觀世音薩菩祈求保佑，此時，他看著眼前慈眉善目的觀世音，突然有了靈感，他每天到觀世音神像面前作畫，畫了二個月，好像觀世音有保佑，能較順心駕御畫筆。

一幅作品點逾十萬次

他說，以此「點點」方式作畫，一天至少點上千次，以一幅五十號的畫作計算，創作時間約要四個月，等於點十萬次以上。他說，剛學會時，不諳技巧，經常口水直流，現在他可以點畫自如，控點畫的輕重，成就畫的風格。日前一名家住彰化縣的收藏家以三十五萬元高價購他一幅「蘭嶼勇士」畫作，朋友無不恭喜他「點畫成金」。