〈中部〉水位降綠藻腐爛 鹿谷麒麟潭臭到爆

2018-05-19

〔記者劉濱銓／南投報導〕日頭赤炎炎，氣溫持續升高，就連南投鹿谷鄉知名景點麒麟潭也跟著發臭，近來地方頻頻反映，麒麟潭水變得奇臭無比，民眾直指潭水水位驟降，潭邊綠藻因高溫曝曬腐爛發臭，造成潭水臭到爆，要求相關單位應儘速處理。

民眾質疑，之前公所就有放水、回補過，怎麼現在潭水又下降導致變臭，而最近在烈日高溫環境，不只綠藻發臭，就連魚也因溶氧下降，出現翻肚情況，恐是在相關因素累積下，才會讓潭水「臭到爆」。

公所︰整治優養化需先放水

對此，鹿谷鄉公所表示，其實是因潭水正在做優養化整治，藉由截水工程將周邊茶園與住戶生活廢水集中、隔離，減緩水質優養化，惟工程施作必須先放水降低水位，不料近期卻因高溫炎熱，綠藻露出水面曝曬才會發臭。

預計兩週後水位回補能改善

總計環潭共有六個工區，已在農曆年後進行，目前已完成四處，預計下週起工程就會陸續驗收，二週後潭水透過潭底地下湧泉，以及山邊溝注水，水位就能回補，潭水變臭應可獲得改善，至於其他二個工區因為不涉及潭水區域，因此水位回升後仍可繼續施作，預計七月底整體工程就能完工。

公所也說，其實近期也有評估是否就露出的綠藻先行清除，但因潭底都是爛泥，清理過程恐有安全風險，因此現階段只能呼籲民眾共體時艱，靜待施工過渡期結束，而之後也會定期將潭水放流、回補，以流動方式避免潭水變死水，逐步改善優養化。

麒麟潭占地十三公頃，因地勢四面環山，早年居民建築水壩供農田灌溉，約廿年前因每年固定放水作為春耕之用，潭水並不像現在碧綠混濁，後來因農田廢耕停灌，潭區周邊生活廢水、茶園肥份隨雨水進入潭中，以致氮、磷、鉀營養物質累積聚集，才造成麒麟潭長年「綠化」現象。