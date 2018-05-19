〈中部〉白沙屯媽祖35小時抵北港 10萬人迎駕

2018-05-19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「進哦、進哦…」，苗栗白沙屯拱天宮媽祖昨天在上萬名信徒齊聲高呼下進入北港朝天宮，進香隊伍「急行軍」卅五小時走了二百多公里到北港，吸引超過十萬名香燈腳、香客迎接，整個華勝路萬頭攢動場面壯觀。

白沙屯媽祖徒步到北港進香每年吸引數萬信徒參加，今年十六日晚上十一點四十分出發，昨天上午不到十點即抵達北港，約十點二十分停駕北辰派出所。

雲林縣長李進勇、立委張麗善、北港鎮長張勝智、朝天宮董事長蔡咏鍀、北港分局長廖志明及多位地方民代都在北辰派出所接駕，派出所準備香案供信徒參拜。

昨天氣炎熱，沿路有許多民眾、志工準備各式美食、冷飲、點心招待香燈腳，還有醫療團提供義診、按摩，藝人陳美鳳也到北港發送營養補給飲料。

李進勇指出，白沙屯媽祖徒步到北港進香是規模最大、來回四百多公里路線最長的進香活動，且全程徒步，參與及在地民眾都有好的福報，期待文化交流持續傳承。

拱天宮主委洪文華說，今年不到卅五小時抵達北港，且參與人數歷年之最，預計今天早上刈火後起駕北返。

連續五年從苗栗一路徒步隨行的李先生指出，雙腳很痠痛，因為對白沙屯媽祖婆的虔誠信仰不感到累，會持續參加；信徒陳先生說，第一天晚上雙腳快斷了，本以為走不動了，出發時又莫名恢復，感受到媽祖的神蹟。