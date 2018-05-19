〈中部〉投身公益 視障生陳柏翰再獲總統教育獎

2018-05-19

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕「運用音樂專長撫慰人心，以創意傳遞保護眼睛視力的觀念。」嘉義高中二年級學生陳柏翰克服眼盲障礙，學會點字、盲用電腦，更能演奏鋼琴、直笛與陶笛，小學五年級就跟隨志工隊投入公益演講，以自身經歷傳達正面的生命力鼓勵人心，繼二○一二年讀嘉大附小時獲得總統教育獎，今年再度獲獎，激勵更多人努力向上。

今年三月，陳柏翰名列「保德信青少年志工菁英獎」全國八名菁英獎得主之一，從小充當柏翰眼睛的弟弟陳柏叡獲得奉獻獎肯定；談起就讀嘉中的兄弟檔獲獎，及柏翰二度獲得總統教育獎，陳媽媽很欣慰。

陳柏翰因早產造成視網膜病變，左眼全盲，右眼視力○．○一，勉強看得到五公分距離內的明顯物體，但他沒被天生缺陷打倒，學會點字、盲人電腦，課業上自動自發，小五跟著姑姑參加志工隊後，透過陶笛等音樂演奏撫慰社區長者，與弟弟搭檔到校園公益演講，課餘到安養院關懷長者。

和順國小王偵菱允文允武 也獲獎

也獲得總統教育獎的嘉義縣義竹鄉和順國小五年級學生王偵菱，因父母離異，父親外出打零工養家，偵菱努力學習，允文允武，寫作、插畫常刊登報章，曾獲嘉縣國小五年級女子小鐵人賽銅牌，參加棒球隊贏得嘉縣樂樂棒球冠軍。

偵菱家中務農，從小姊代母職做家事，照顧罹癌爺爺，假日帶著妹妹幫忙奶奶，常清晨四點下田，頂著烈日工作一整天也不喊累；未來希望就讀警校，當人民保母，發揮運動專長，並減輕家計負擔。

老師林穎慧稱讚偵菱總懷抱感恩的心，透過文章寫出感動人心話語，今年他出版書籍，偵菱與妹妹協助插畫，展現過人才藝；偵菱說，老師常在假日帶著學生到戶外騎腳踏車，欣賞家鄉風景，從中學習寫作靈感與技巧，能夠獲獎「最感謝的就是林老師」。