〈中部〉（台中）英士公園無障礙化 打造首座樂齡公園

2018-05-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市區的鄰里社區型小公園，多數使用俗稱「罐頭遊具」的塑膠設施。為改善公園環境，市長林佳龍要求建設局盤點市區鄰里公園，啟動「友善共融式公園」設計；建設局昨天表示，北區英士公園將打造成首座「長青樂齡公園」。

位在北區文莊里的英士公園，樹木植栽多，吸引許多鳥類、松鼠、昆蟲棲息，良好的生態體系，不但成為附近民眾休閒的好去處，更常見愛好攝影的民眾持相機獵艷。

建設局長黃玉霖前往北區英士公園會勘時，市議員賴佳微及在地里鄰長等多人到場關心。黃局長指出，北區是原市區人口密度最大行政區，設籍文莊里的六十五歲老年人口近九百名，老年人口比例較高，英士公園將打造成全市首座「長青樂齡公園」。

建設局指出，英士公園公廁將改置於靠近英士路與文化街轉角處，並設置景觀式廁所與儲物間，公園街角處設置開放式活動廣場；而公園各出入口處車阻欄杆將改善為方便輪椅或嬰兒車進出的形式，並規劃全區無障礙通行步道。

休憩座椅則因地制宜從人本角度思考，設置符合各年齡層的座椅。園區內燈光將配合黃昏、入夜及深夜規劃三段式切換變化，打造區域新亮點。

市議員范淞育說，北區老人化比其他行政區嚴重，設立長青公園有其必要，除了友善設施與無障礙設施，也應多一些遮蔭的涼亭與休憩的座椅，但也要防範街友佔地為王，尤其廁所一方面造福老人家，卻也容易吸引街友進住，需要有效管理。