〈中部〉（台中）1.2億徵地 太平第6座公園動土

2018-05-19

林佳龍︰現在不做以後花更多錢

〔記者陳建志／太平報導〕市府為提供太平區東和里、東平里民眾，更舒適的休憩環境，斥資一．三億闢設兒一公園，雖僅佔地○．一八公頃，但徵地就花了一．二億多，昨天市長林佳龍主持動土典禮，他表示上任後以每區至少增加一座公園為目標，太平闢設六座已超標，強調因市價徵收土地費用昂貴，但「現在不做，以後要花更多錢」，希望十月底完工後提升民眾生活品質。

市府在太平區東和里闢設兒一公園，徵收與工程費共一億三千多萬，昨天舉行開工典禮，市長林佳龍、建設局長黃玉霖、太平區長陳小菲、市議員張玉嬿、李麗華、東和里長賴來旺、東平里長溫錦昌與多位里長和民眾都出席。

林佳龍表示，上任後發現每位市民所擁有的綠地，在六都中排後段班，因此定下每區至少新闢一座公園的目標，過去都市計畫劃設為公園的地方，因缺乏徵收經費未興建，現在改為市價徵收，徵收費用更多，但如果現在不做，未來會更後悔，因此全力支持兒一公園興建，希望啟用後成為社區長輩和小朋友散步、遊憩的地方。

十月底完工 打造特色溜滑梯

市府建設局表示，整座公園以地方特色的山枇杷做主景樹，且不再使用罐頭式塑膠遊具，規劃設置平衡木踏樁、鞦韆、沙坑等感官體驗遊樂設施，市議員張玉嬿則認為，玩溜滑梯幾乎是所有民眾兒時共同回憶，每座公園內最搶手的也是溜滑梯，爭取結合沙坑增設溜滑梯；建設局長黃玉霖當場允諾，將配合太平地方特色，打造一座特色溜滑梯。

太平東和里長賴來旺則表示，感謝市長支持闢設公園，讓社區長輩和小朋友未來能有一個舒適的遊憩場所。