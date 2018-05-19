〈中部〉國中會考今登場 中投考區全國最大

2018-05-19

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕一○七年國中教育會考今、明兩天考試，中投考區有三萬五二三三名考生上場，是全國最大的考區。中投考區主任委員張正彥提醒考生，提早到考場適應環境，考試時勿提早翻題本和作答，也不能逾時作答，考試未滿三十分鐘不能離場，否則都會被扣分。

中投考區是今年國中教育會考的最大考區，在台中和南投兩縣市，共有三十二所高中職設置九二八間試場，其中一一九名特殊考生在六十九間特殊試場考試。而最大的考場是台中的新民高中，該考場有八十間試場。

昨日下午三點到五點開放考生看試場，考生或家長試場極為踴躍，即使坐輪椅的考生也由同學推著前來，考生都能遵守規定，只在試場外看座位表，透過窗戶遙望推測座位在哪兒。

切記手機進場不能發出任何聲響

中投考區主任委員張正彥提醒考生，兩天考試最好都提早出門，先安定心情，也提早適應環境，考試時智慧型手錶、智慧手環及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相或計算功能的物品，都不能攜入試場。手機關機後可放在試場前後地板上，但切記不能讓手機發出任何聲響，即使是手機鬧鐘聲也不行，否則會遭到扣分。

此外，提早翻閱提本和作答，逾時仍在作答，及考試時間尚未過半小時強行要離場者，也都會被扣分，考生都要注意。