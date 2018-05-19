〈中部〉就地合法 業者︰難在設綠帶

2018-05-19

〔記者張聰秋／鹿港報導〕行政院已敲定全國第一個產業專區「鹿港水五金田園產專區」，落腳彰化縣鹿港鎮「水五金故鄉」頂番婆社區，將讓既存的農地工廠循回饋機制得以就地合法化。但部份有業者卻對此政策不滿意，而不少民眾也質疑，以犧牲農地方式讓違法工廠得以就地合法，破壞整體的國土規劃。

縣長魏明谷昨造訪鹿港鎮頂番婆社區一帶的水五金工廠，他說，縣府會加快腳步配合中央政策，由新訂都市計畫輔導方式，如特定農業區調整為一般農業區，或以大面積區塊整合方式，輔導業者儘快取得工廠登記。建設處長劉玉平表示，水五金田園專區面積涵蓋約一○○○公頃，會有住宅區、產業區，讓既有產業聚落合法存在。

小型廠恐要拆屋重建

不過有業者說，農地要變更地目須繳交一定比例的回饋金，這不是問題，但政府要求現有工廠須做出隔離綠帶，這等於叫業者「拆屋重建」，跟直接拆除違章工廠又何不同？還有業者說，彰化縣中小企業多數是廿人以下的小型工廠，根本無法支付上千萬元的「回饋」機制。

業者不領情，民眾也覺得政府過度保護業者，有民眾說，農地蓋工廠就是不對，業者不思考到合法工業區生存，反要繼續留在原地與農民爭地，實在說不過去，現在又可就地合法，根本是變相炒土地，不利土地永續發展。

環團批設專區犧牲農地

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，設專區等同犧牲掉農地，土地一旦被破壞就回不去了，政府扶植中小企業出發點良善，但作法不對。

鹿港頂番婆水五金產業，年產值達全台九成，產業群聚超過四十年，大小工廠約七○○家，其中，三○○家合法工廠、臨登工廠約一三○家、未登記工廠約二七○家。