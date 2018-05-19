〈中部〉嘉市打造智慧停車系統 500萬規劃

2018-05-19

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府正建置公有路外停車場資訊，並獲得交通部前瞻基礎建設計畫補助五百萬元，調查停車供需，打造智慧停車系統，議員蔡文旭、張秀華、戴寧昨在定期會質詢，指嘉市公有路外停車場開闢率不足，應再檢討，整合公、私有停車場資訊才是好的政策，才能讓民眾有感。

議員促增闢公有路外停車場

市府交通處長游志祥答詢，為便利民眾尋找停車位，第一階段投入九十八萬元發包停車場資訊建置案，預計蒐集公有路外停車場剩餘車位訊息，傳輸至後台管理系統，藉由APP、網站或現場牌面顯示相關資訊，便利民眾就近停車使用，今年底完成，兩年內則完成所管公、私有停車場資訊建置，所需經費向中央爭取。

游志祥說，市府爭取交通部瞻計畫補助五百萬元，調查評估市區停車供需，了解停車需求熱點，以利規劃建置立體或平面停車場，紓解停車需求，評估結果十一月底出爐，後續將取經費興建停車場；市府智科處長熊博安說，智慧停車系統將跨局處整合到「愛嘉義」APP，讓內容更符合使用者需求。

蔡文旭表示，嘉市公有路外停車場用地現有二十二處，僅開闢九處，十三處未開闢，全市登記小客車數六．二萬輛，路外停車場七千七百九十五格、路邊停車場二千二百七十格，停車位比例約六比一，全市機車數十七．六萬輛，路邊停車格只有一．三萬格，停車位比例約十七比一，顯示停車空間不足。

市府交通處停車管理科長盧家慧說，都市計畫停車場用地尚未開闢者，係因當地沒有停車需求；近三年來，市府陸續開闢文化公園旁停六、民族路與吳鳳北路口公有空地及國民運動中心旁停車場等臨時停車場，未來將在湖子內區段徵收地區興闢公有停車場。