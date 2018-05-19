〈中部〉雲林溪掀蓋 前瞻挹注11億淨化水質

2018-05-19

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市雲林溪掀蓋工程正如火如荼展開，雲林溪經整治綠美化後已具水岸綠畔廊道雛形，溪水水質不佳問題，縣府也爭取到前瞻計畫補助，將斥資十一億餘元將八十餘處流入雲林溪的排水溝截流，淨化污水，工程可望在二○二一年完成。

80餘處排水溝將截流淨化

雲林縣長李進勇指出，城市因有迷人的河流而偉大，縣民對重塑雲林溪風貌有所期待，縣府籌措三億元逐年編列預算辦理雲林溪掀蓋工程，重塑水岸風貌 ，打造為綠蔭、親水觀水、生活漫遊的特色景觀水岸空間。

目前雲林溪掀蓋第一期工程已見雛形，溪水水質雖有改善但還有異味，距離親水還有距離；水利處長許宏博表示，已爭取到前瞻計畫十一億餘元經費，將流入雲林溪的民生污水予以截流，導入河床下埋設的污水管中，再淨化水質。

許宏博表示，雲林溪從成大斗六分院到中華影城段長約一．九公里，有八十餘處排水溝將家庭污水排入溪中，未來將全面截流，廢水將引入污水管，污水管則埋在雲林溪床下，平時溪水流量充足，污水將引流進下游的污水處理場淨化後再排放；如遇到枯水期，則將污水打到上游的小型污水處理設施，淨化後的水排入雲林溪中以補充溪水不足。

上游的社口重劃區已建構污水下水道系統，未來家庭污水會直接引流入淨水場，不會排入雲林溪中，不增加河川的負擔。

許宏博說，水質淨化工程將分三期執行，明年開始施工，預計二○二一年完工，未來雲林溪將是擁有人行散步道及自行車道系統的水岸綠畔廊道，提供居民兼顧生態及遊憩功能的優質景觀環境。