〈南部〉小心遊蕩犬隻 七股首設警示牌

2018-05-18

台61線173甲線 流浪犬影響交通

〔記者楊金城／七股報導〕「常有野狗出沒，請小心駕駛」，七股區公所近日在台六十一線西濱快速公路橋下三股段一七三甲線道路完成六面警示牌設置，這是南市首例提醒用路人小心流浪犬的交通警示牌，讓用路人覺得窩心。

但「野」狗用字可能太凸顯，出來閒逛壓馬路的也可能是家犬，公所在下週前將把警示標語再改為「常有遊蕩犬隻，請小心駕駛」。

台南濱海北門、將軍、七股流浪犬成群出沒情形多，甚至咬傷人，在七股八棟寮到三股段的台六十一線西濱橋下的一七三甲線，今年初並曾發生流浪犬追逐路過轎車造成翻車車禍。

交通局交通工程科長黃柏彰說，有市民打一九九九熱線陳情七股區三股段一七三甲線道路常有流浪犬成群出沒，影響交通安全，希望能想辦法提醒用路人，會同七股區公所會勘後，委由公所在三股段一七三甲線南向、北向車道一側，各設置注意流浪犬出沒、小心駕駛的三面警示牌。

區長：兼顧動保、提醒駕駛注意

七股區長莊名豪說，設置交通警示牌，兼顧動物保護與尊重生命的精神，營造友善交通環境，希望用路人行經此路段小心駕駛、不要超速。

台六十一線行經的北門、將軍、七股有廣大魚塭區，成了流浪犬躲藏和覓食地區，近年屢有狗咬傷人和追車事件；台南市動物防疫保護處捕狗大隊今年至今已在七股捕捉七十多隻流浪犬，三股地區是捕捉的熱區；但目前僅七股公所在一七三甲線設置「常有野狗出沒，請小心駕駛」警示牌。

用路人說，多數流浪犬看到人就遠遠躲開，少數才會成群逞凶追逐人車，警示牌是讓人看的，不是給狗看的，還是小心為妙。