〈南部〉全台最老氣象建築 原台南測候所 5月26日120歲巡禮

2018-05-18

南區氣象中心辦導覽、走讀輕旅行

〔記者王俊忠／台南報導〕建於西元一八九八年的國定古蹟「原台南測候所」，今年要度過兩甲子嵩壽，中央氣象局將在五月廿六日於古蹟所在地南區氣象中心舉辦古蹟一二○週年慶活動，透過導覽巡禮、走讀輕旅行與修復影片欣賞等活動，讓民眾體認「原台南測候所」一二○年來的風華歲月。

白色高塔特殊 老台南人稱呼胡椒管

氣象局指出，原台南測候所是日治初期第一批設立的測候所之一，也是台灣現存最古老的氣象建築，此建築造型特殊，以十八邊形、中置高塔、幾何造型取勝，全世界罕見，極具建築藝術價值，其坐落在昔日台南府城最高點、舊稱「鷲嶺台地」上，因建築中間有白色高塔，有老台南人稱它為「胡椒管」。

南市文化局說明，此建築構成上為同心圓平面，以中央風力塔為中心，外圍環繞磚造一層樓正十八角形平面，除東西向走道外，區分為六室，中央風力塔上放置觀測儀器；下方周邊附設其他工作空間，如預報室、值班室、地震儀室等，在台灣氣象史上地位十分重要，彌足珍貴，因當時氣象總局有主管認為，台南測候所具歷史意義、反對拆除，得以保留迄今。

文化局主秘林韋旭說，測候所上白色高塔看起來像是人們日常飲食用的直立式胡椒瓶，老台南人就叫它胡椒管，稱呼一直被沿用下來。

南區氣象中心說，登上測候所高塔可遠眺安平港船舶進出，測候所矗立在此，百年來經歷晨昏、風雨，是台南在地長輩心中的記憶圖像，也常是傳頌歷史故事的背景畫面。

地震受損將封館二百天 進行整修

氣象局表示，原台南測候所於八十七年被列為南市市定古蹟，九十二年升格為國定古蹟，一○五年二○六南台大地震重創台南，也讓這座百年古蹟的高塔和牆面受損，所幸震損未再加劇，無立即性危險，該局預定於此活動後封館進行修復，工期預計二百天，修復工程正進行發包，決標後即封館，歡迎各界人士封館前來趟「胡椒管」古蹟巡禮。

現場將發送懷舊繪葉書供民眾收藏，中華郵政台南郵局也將於活動現場設置臨時郵局，發送局贈封、辦理收寄與蓋印臨時郵局戳等服務，與民眾共同為「原台南測候所」一二○週年留下美好見證與回憶。