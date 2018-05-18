〈南部〉澎湖海淡廠機組故障 召開抗旱會議

2018-05-18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕許久未缺水的澎湖，今年水荒警報再起，三座地面水庫水情吃緊，主要仰賴的馬公烏崁海淡廠，又發生機組故障，每日減少二千噸出水量，讓水荒雪上加霜。水利署副署長鍾朝恭昨日抵澎巡視，並與縣長陳光復等單位召開抗旱會議。

澎湖成功、興仁、東衛水庫有效總蓄水量為一百八十六萬噸，由於去年至今澎湖降雨量不理想，目前水庫蓄水量近十七萬噸，也較往年平均蓄水量低，水情燈號亮起「綠燈」，經濟部水利署南區水資源局為監控水情，原本要求海水淡化廠每日出水量達到最高二萬噸，並控管水庫出水量每日二千噸以下，以確保水庫供水至七月颱風季來臨時還有穩定蓄水量。

十日馬公烏崁海水淡化廠機組變頻器發生故障，每日減少量產二千噸自來水，再加上進入觀光旺季，每日用水量接近二萬七千噸，導致供水吃緊的水情更加嚴峻。因故障零組件須從國外進口，要等到六月下旬才能修復，自來水公司緊急應變，先使用國產零件，預計本週五開始裝設測試運轉，自來水公司也表示，將盡快測試機組相容性，以順利運轉供水。

抗旱會議初步結論，要求短期內解除三座水庫每日出水總量管制，加速搶修海淡機組，以因應民生用水無虞，長期檢討地下水管漏水率，避免大量自來水耗損。另外，縣長陳光復建議四千噸海淡機組盡速於年底前完工，六千噸海淡機組應加速規劃執行。