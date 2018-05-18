〈南部〉雄女4學測滿級分 沒選台大醫

2018-05-18

〔記者黃旭磊／高雄報導〕台大醫科招牌落漆？高雄女中今年有四名學測滿級分，有資格申請台大醫學系都沒申請，轉唸香港大學生物醫學系等科系。

高雄女中（雄女）張筱梅、施昱如、劉玟琪及陳永淳，學測滿級分有機會進入台大醫學系，但各自進入香港大學生物醫學系、陽明牙醫系、台大牙醫系及成大醫學系就讀。學生認為台大醫學系並非金字招牌，考量各校師資、發展性，選擇想要科系就學。

海外就學人數倍增

除了台大醫學系意外失寵，雄女、雄中今年海外就學人數雙雙倍增，雄女校長黃秀霞今年應學生要求，寫出上百封推薦函申請中國大學。黃秀霞表示，收到三十多名學生請託，寫出一百多封推薦函全都是中國學校，台大可能已不是金字招牌，學生朝海外名校發展；而三十多名學生中，有一人要求寫七封推薦函，還指定用簡體字，另有一名高雄地區骨科名醫女兒吳昀真，也到中國寧波唸英國 Nottingham（諾丁漢）BA International Business。

雄女陳胤彣也選擇赴中，錄取中國復旦大學及上海交通大學基礎醫學科，將朝免疫學科發展。陳表示，校方提供免學雜費優惠，曾到上海校區觀摩發現人文氣息濃厚，學生在餐廳吃飯多看書，「不像台灣校園多在滑手機」。

高雄市吳姓骨科名醫的女兒吳昀真，今年學測七十二級分原可選填醫學系，爸爸勸說「在臺灣當醫師太辛苦了」，決定前往中國寧波唸國際貿易。