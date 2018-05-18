〈南部〉蔣萬安稱二行程機車零淘汰 環保局打臉

2018-05-18

環保局︰1至3月 淘汰1萬1千多輛

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對立法委員蔣萬安前天對媒體指稱高市到三月多淘汰二行程機車零輛，環保局昨嚴正駁斥，以環保署資料打臉立委蔣萬安，高市今年一至三月二行程機車淘汰一萬一千多輛；今年迄四月底淘汰一萬四千多輛，均為全國第一。

環保局為改善空氣品質，二○一五年全國首創訂定環境維護管理自治條例，通過二○二○年十二月三十一日，禁止使用二行程機車，並自二○一六年起，首推淘汰二行程機車加碼補助四千元，搭配路邊攔車加強稽查，加速淘汰二行程機車。

二行程機車總數 降至17.9萬餘輛

環保局依據環保署資料，二○一六年淘汰二行程機車八萬四千多輛，去年再淘汰八萬多輛，今年一至四月底淘汰一萬四千多輛，二行程機車總數下降至十七．九萬餘輛，總計削減空氣污染物一氧化碳一千七百多噸、總碳氫化合物一千五百多噸、氮氧化物一百八十多噸、細懸浮微粒（PM2.5）九十噸，成效顯著。

環保局今年持續推出淘汰二行程機車及新購電動二輪車加碼補助方案，民眾淘汰二行程機車，如換購電動二輪車，最高加碼補助一萬五千元，更照顧低收入戶，提高換購電動二輪車加碼補助最高二萬四千元，合併環保署、經濟部工業局及高市加碼補助至四萬元。

電動機車成長幅度 六都第一

環保局並設置一百三十六站電動機車充電站，電動機車去年新增掛牌數六千多輛，比前年增加八六一％，成長幅度是六都第一；高市稅捐稽徵處針對設籍高市的電動汽、機車免徵使用牌照稅至二○二一年底，其中電動機車是首次免徵使用牌照稅，市府多管齊下提升民眾購買電動機車意願。