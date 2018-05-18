〈南部〉再造山海部落新美學 獲選補助15萬

2018-05-18

10部落提構想 最多選出8組

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府原住民族行政處推動「再造山海部落新美學」，邀請青年打造夢想部落空間，昨天舉辦公開評選會，共十組部落提出構想，十九日公告評選結果，預計最多選出八組，獲選部落將可獲十五萬元經費。

原民處指出，提供硬體協助經費雖然不多，但整年度共提供卅場青年培力講堂、營造點觀摩、實戰技術養成工作坊等，希望厚植部落軟實力，創造更多部落產業。

台東原民處明公告獲選部落

包括延平鄉布農族永康基督長老教會、池上鄉阿美族振興部落志工團、排灣族土坂部落、海端鄉布農族初來部落、東河鄉阿美族興昌書屋等共十處部落提案爭取經費，明天將公告評選結果。其中，永康部落提出將舊的活動中心改造為孩童的讀書空間、也為孩子爭取更多學習資源；卑南族建和部落計畫以傳統建材結合現代工法，營造老人關懷站、文化傳承教室等多元福利服務空間。

原民處指出，「再造山海部落新美學」也正建構資源分享平台，集結台東有創意、有想法的人才「加乘」與互助，讓台東部落青年們一起走出自己的路，一起實踐與打造夢想的空間，目前已有固定八十位成員，並成立社群粉絲專頁，希望能將台東部落的力量再擴大，為部落創造更大的機會。