〈南部〉全台最老雞蛋花樹盛開 今晚免費看戲吃飯湯

2018-05-18

〔記者李立法／屏東報導〕初夏是雞蛋花盛開季節，相傳超過三百年歷史、號稱全台樹齡最老且開花規模最大的屏東市歸來社區緬梔，開滿白色花朵，吸引民眾親近，歸來慈天宮邀請民眾今晚到緬梔老樹前看戲吃飯湯，感受「番花」魅力。

相傳荷蘭人所種 為屏縣列管老樹

屏東市歸來地區信仰中心慈天宮前緬梔綻放滿樹雞蛋花，該樹相傳是荷蘭人所種植，台灣先民稱紅髮荷蘭人為番人，當地百姓於是稱該樹為「番花」，是屏東縣列管的珍貴老樹。

歸來緬梔老樹每年花季準時綻放，老樹遮蔭面積大，居民喜歡在樹下乘涼，加上媽祖廟就在旁邊，形成小集市，不少攤販都靠老樹帶來的人氣維持生計，老樹是歸來人共同的記憶。

慈天宮主委蔣家煌說，「番花」庇佑歸來世代子孫，當地人視它為精神象徵，把番花樹形作為歸來社區的徽章圖案，用來教導子孫，做人要懂得「飲水思源」，為保護番花，社區民眾特別在樹幹周邊興建八角亭，除供民眾休憩，還能支撐番花茂盛的枝幹重量，是貼心又實用的設計。

歸來慈天宮前 明華園六點半演出

適逢緬梔花季，屏東縣政府文化藝術表演列車開抵歸來社區，十八日晚上六點半將在慈天宮前廣場安排明華園日團上演「周公法鬥桃花女」戲碼，廟口前還有免費的飯湯及牛蒡茶供看戲民眾取用。

蔣家煌說，牛蒡是歸來地區重要農產品，透過歸來緬梔花季及藝術下鄉活動，行銷地方產業及歸來「番花」獨特魅力。