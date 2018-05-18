〈南部〉全市第三個歷史街區 新化補助管線更新、空間美化

2018-05-18

〔記者劉婉君／台南報導〕「新化區歷史街區」已於月初審議通過，近期即將公告，成為台南市繼鹽水及府城歷史街區之後，第三個歷史街區。有鑑於三月底時，新化老街七十年歷史的餅舖疑因電線走火發生火災，文化局也為新化歷史街區部分路段量身開放管線更新及公共閒置空間美化補助，預計六月初開放申請。

「新化區歷史街區」範圍包含新化老街、大目降文化園區、街役場、楊逵紀念館等周邊地區，腹地約四十公頃。新化老街保有一九二○年市區改正時的都市風貌，每年都吸引許多國內外觀光客前往朝聖。

老屋、新建物營造適用 6月開放申請

文化局文化建設科表示，「台南市歷史街區振興補助計畫」今年實施第五年，總經費五百五十萬元，六月初開始受理，新化區歷史街區也即刻適用，歷史街區內除了民國六十年以前的老屋可以申請補助之外，新建建築營造也可提出申請，希望能與鄰近建築的形式融合。

另外，三月底的火警，也凸顯出老屋的電線問題，為了提高屋主汰換老舊管線的意願，讓老屋可以繼續健康保存，針對中山路到和平街之間的中正路新化老街路段，也提供管線更新的部分補助，最高上限二十萬元。

文化局委託成功大學都市計畫學系老師陳志宏團隊研究的過程中，發現新化有許多大姓家族隱藏在巷弄裡，使歷史街區振興與居民生活場域更加緊密結合，也同時針對新化區閒置開放空間的綠美化或整理提供獎勵，若能有助於提升周邊都市景觀，補助的最高上限同樣為二十萬元。