〈南部〉地政局代標售權屬不清土地 多筆地主是土地公

2018-05-18

專戶累計近6億 逾10年無人申領才能納市庫

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市地政局代為標售權屬不清土地，七年來已完成二千多筆，標售金額五億八千萬元，其中不乏土地原登記名義人「福德爺」、「公業土地公」，但這筆龐大財富依法提存專戶，逾十年無人申領才能納入市庫。

南市地政局自九十七年起配合中央進行地籍清理政策，共清查一萬八千多筆產權登記有疑義的土地，經民眾依法申辦重新登記，已完成一萬零七百多筆登記；換句話說，全市還有七、八千筆權屬不清土地，若確實無法釐清登記，要逐年公告標售處理。

地政局統計，民國一○○年開始辦理權屬不清土地代標售，至目前已標售出二千六百零八件，金額約五億八千萬元。最新公告待標售的一批一百廿三件中有農牧區、住宅區等，標售總底價從十萬到二千一百一十四萬元不等。

以福德爺、公業土地公名義登記 權屬難釐清

依今年度地籍清理未能釐清權屬土地清冊，原登記名義人「福德爺」、「公業土地公」等，與民間信仰福德正神相關的「地主」就有五、六件。

地政局不諱言，南市地籍清理件數逾一萬八千筆，是全國第二高，要消化處理權屬不清土地的工作負荷吃重，中央每年補助經費約一百九十六萬元，相對地也要求計畫目標，今年標售件數三百五十件。雖然標售機制提供地上權人、承租人、土地共有人優先承購，但也可能因「古早時代」民眾對於土地登記不清楚，以神明或祖先名義登記，如今在地現住戶可能拿不出證明世居此地，若沒有明確憑證，會被視為「佔有人」，承購順位排最後，出現爭議糾紛。

地政局表示，權屬不清土地標售作業會經過區公所、戶政所等層層關卡過濾，已有一萬零七百多筆原本地籍不清而完成重新登記，可見機制過程嚴謹，如果相關權利人有疑義理由，可申請暫緩標售，緩衝期半年至一年左右。