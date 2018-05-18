〈南部〉輕微腦麻曾迷惘 趙珮晴上台大社工

2018-05-18

亞斯伯格症好轉 陳冠翔拚課業

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕大學個人申請及身心障礙學生升學放榜，東港高中趙珮晴因輕微腦性麻痺致行動不便，她以第一志願填上台大社工系；有輕微亞斯伯格症的陳冠翔「選系不選校」，棄成大選填入取中山大學電機系，東港高中今年已有三名準台大生，創下歷史佳績。

趙珮晴每科考試留到最後才交卷，堅持到最後成果然換來好成績，她以第一志願填上台大社工系，不過，家境清寒的趙珮晴對於到台北念書一度感到迷惘，所幸經過特教老師林為羚的開導，讓她堅定北上求學決心。

冠翔國中時期因亞斯伯格症致情緒不穩定，曾和老師起衝突，甚至摔東西，不過上高中後，專心課業，變得沉穩，在同學們主動友善的互動下，逐漸敞開心房，變得樂觀，師長們看著他感動直說：「進步的太多了！」

國立屏東高中個人申請有二九三人錄取，加上繁星累計共三八○人；至今台大錄取九人、成大十人、清大三人、交大四人、政大兩人；醫學系有四人次上榜，李柏宏同時錄取國防醫學院、中國醫藥大學，另楊凱麟錄取中山醫學大學、崔家寶錄取國防醫學院。

美和高中個人申請有四十七位學生錄取理想國立大學，黃智豪學測七十五級分，透過申請方式錄取台北醫學大學醫學系，一圓擔任醫生的夢想；七十四級分的李昀，除錄取台灣科技大學，也被中國北京大學及北京清華大學錄取；王琰則透過繁星錄取長庚醫學大學醫學系。

屏東女中透過個人申請、繁星，已錄取台大六人、清大五人、交大兩人、成大十三人、政大六人等，周姵儀錄取中山醫學大學醫學系、王筠婷錄取高醫牙醫系、陳鳳儀中山醫大牙醫系；普通大學錄取人數已達三五八人。