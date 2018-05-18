〈南部〉立志部落行醫 排灣女考上中山醫

2018-05-18

〔記者黃明堂／台東報導〕大學甄選入學昨天放榜，台東女中排灣族學生鄭李宣頤透過衛福部「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」公費生，錄取中山醫學大學。她說，部落裡曾有位阿嬤從山上要到醫院看病，還沒走到醫院就摔死，這個故事一直在她心裡，盼有朝一日到部落行醫。

大學申請入學，台東共有三人上醫學系，除了鄭李宣頤，還有台東高中學測滿級分的曹慶任上榜成功大學醫學系，私立育仁中學七十三級分的彭道勤上台北醫學大學醫學系。

親友曾陷危 彭道勤想返鄉行醫

曹慶任最早志在台大藥學系，但仔細考慮後，認為行醫服務人群更廣泛；彭道勤家住池上，國二時同學因玻璃插到動脈、從偏鄉轉診時休克差點發生意外，母親原本腫瘤診斷為良性，沒想到三年後就變成乳癌二期，他說，深深覺得台東醫療人手、設備都不足，希望考進醫學系，回鄉當好醫生。

台東女中鄭李宣頤的外婆住在南迴山區的歷坵部落，部落裡曾有位阿嬤要到醫院看病，因為從歷坵部落台東市區很遠，結果還沒走到醫院就摔死，這個故事一直在她心裡，讓她種下行醫願望。

她說，南迴線多是部落，原住民醫師在文化、語言上接近，比較容易獲得原住民信賴，有助醫病關係，不過，她不想美化自己情操，打趣說「透過這個管道，本來就至少要到部落服務六年」。

她熱愛文學，特別愛寫詩，在老師眼中已是未來的文青醫師，同學陳煊也說她的文筆超好，從國中開始，老師都會在課堂朗讀鄭李宣頤作品，也得過後山文學獎的新詩第一名。

台東女中表示，報名個人申請共一五五人，錄取人數共一一六人，錄取比例七十五％；台東高中表示，報名個人申請共一五九人，錄取人數共一一○人，錄取比例七十％；私立育仁廿位同學上榜，其中十一位國立大學，表現亮眼。