〈台北都會〉南港高中用電自己發 飛輪發電健身車啟用

2018-05-18

踩踏30分 省60元電費

〔記者蔡亞樺／台北報導〕 自己用電自己發！台北市南港高中獲得北市教育局一百八十多萬元專案補助，在校園操場建置卅四部飛輪發電健身車，運用在體育課、自然科技領域的電學與機械課程，校方表示，飛輪健身車粗估踩踏卅分鐘，可發十至十五度電，約節省六十多元電費，健身車將廿四小時開放，平日作為師生的運動設施與學習資源基地，夜間開放社區居民使用。

南港高中昨舉辦飛輪發電健身車啟用儀式，並邀在地多名里長體驗，昨還舉行「一分鐘發電王」挑戰賽，選出高中、國中的發電王，國中組發電王是八年級的鄭程元，一分鐘踩了四瓦，高中組黃宇薪則在一分鐘踩了五瓦電，讓學生直呼有趣。

南港高中校長劉葳蕤說，飛輪發電健身車配置五百瓦無刷發電機，其發電原理藉由人力踩踏後產生電能，透過電量顯示表可讀取發電資訊。電能優先儲存到蓄電池中，蓄電池充飽後，透過市電併網器將電能傳到學校電網中，供給學校電器使用。

夜間開放社區居民使用

學務主任陳政翊則說，場地周邊佈設十二組LED燈，晚間五點到十點自動開啟，供夜間場地開放使用，所需電能即由蓄電池提供。

在車頭部位配置USB充電座，學生手機沒電即可自己發電自己用，一支手機正常充電約四十五分鐘。

教育局表示，飛輪發電健身車除了體育課程，也結合自然與科技領域的電學與機械課程、數學計算課程與健康教育課等，創新學習、運動發電、節能減碳三合一，既健身又可綠色發電，寓環保於學習生活中。