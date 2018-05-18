〈台北都會〉挖補媒合率不到1成 道管中心挨批騙很大

2018-05-18

議員︰逾半居民對道路品質不滿意

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上任後成立道路管線中心來整合道路挖補工程，要減少道路開挖頻率，台北市議員潘懷宗昨於議會質詢卻指出，市民對道路品質大多不滿意，超過六成仍認為道路挖補太頻繁。工務局長彭振聲反駁，台北市道路品質和挖掘管理已連年居全國之冠。但潘懷宗指出，道管中心去年挖補媒合率其實連一成都不到，批評市府騙很大。

工務局︰道路品質、挖掘管理全國之冠

台北市今年已連續五年獲評營建署「市區道路人行環境無障礙考評實施計畫」第一名，四月台北市長柯文哲受獎致詞時，自豪三年前成立道路管線中心是台北市道路管理改革的重要基礎，讓道路挖補頻率下降約三成。

但潘懷宗指出，以去年的道路挖掘整合為例，共有七六四二件獲得挖掘許可，但新建工程處提出的初步整合件數只有一一九八件，僅約十六％，且在這一一九八件中又只有七一七件整合後有媒合成功，雖然媒合率看起來有五十九．八％，但實際僅占年度道路挖掘件數的九％，連一成都不到。

道管中心︰管線單位齊施工才能媒合

道管中心解釋，因為要避免開挖過又在同地點一再施工，現在會管制施工後三年內不允許再深挖，所以道路挖補案的整合過程中，會先將四十二個管線單位一起找來，若只有一個管線單位要施工就沒辦法媒合，要等其他管線一起要挖，再一起施工。

潘懷宗痛罵「理由一堆」，並舉台北市研考會民調，顯示有五十％以上市民對道路品質不滿意、六十二％仍認為道路挖補頻繁、超過八十二％不知道有道管中心，要求道管中心不要找藉口，要解決民眾問題。

較大規模道路更新案 媒合成功數掛零

潘懷宗又指道管中心的整合案件中，較大規模的道路更新案或年度計畫案，去年媒合成功案件數都掛零，成功件數都是來自範圍小、易整合的機動性專案，用拚命整合小範圍來衝業績「柿子挑軟的吃」。

彭振聲不服氣反駁，道路挖掘整合由挖掘單位知道才重要，民眾不知道很正常，而且台北市的道路品質和挖掘管理好幾年都在全國居冠，連外國使節、東京都為了奧運來考察，代表道管中心是好的。