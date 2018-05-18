〈台北都會〉母受暴、嬤中風 升學選系有洋蔥

2018-05-18

林美伶讀法律 因自幼看媽媽受苦

〔記者俞肇福、翁聿煌、賴筱桐、邱書昱／綜合報導〕大學個人申請統一分發昨天放榜，基隆市有兩位學生選擇科系的背後，有令人感動的孝順故事。私立二信高中張皓喆為了彌補阿嬤當年中風，他缺乏物理治療專業可以照顧的遺憾，放棄清華大學生醫工程與環境科學系，改填陽明大學物理治療與輔助科技系；基隆女中林美伶童年時目睹母親被家暴，她申請東華大學法律系，未來想當檢察官幫助受虐婦女。

張皓喆念物理治療 盼減老人病痛

張皓喆說，三年前，疼愛他的阿嬤中風，在基隆長庚醫院復健，他有空會跟阿嬤說說話，但不能言語的阿嬤只能眨眼睛回應，他看了很難過卻幫不上忙；阿嬤往生後，他回憶阿嬤中風時多虧物理治療師的照顧，希望到陽明大學物理治療系能努力學習，日後用專業照顧讓病人減少病痛，告慰阿嬤在天之靈。

林美伶回憶幼年時，爸爸酒後對媽媽施暴，父母後來離異，媽媽靠著賣檳榔、打零工洗大樓，拉拔她跟唐氏症的哥哥長大；她說，小學三年級學包檳榔，考上基隆女中後，假日有空也跟著媽媽去洗大樓，她跪在地上擦地磚，才知道媽媽的辛苦。

基隆市二信高中曾郁潔就讀國一時，發病全身癱軟，確診為糖尿病，開始一天施打四次胰島素的辛苦日子，她錄取台北醫學大學保健營養系，希望當營養師，照顧自己也照顧別人的健康。

基隆市立安樂高中黃語婕錄取政治大學政星招生甲組，她的父親是建築工，母親是家庭主婦，家境不佳，黃語婕還有自閉症的弟弟，她未來希望當司法官，改善家境與維護社會公義。

聽障女拚上台大 腦麻生讀屏大

新北市板橋高中患有聽覺障礙的林喬鈺，在課後加倍努力，錄取台大政治系公共行政組；吳承嶸因為腦性麻痺造成行動不便，他的媽媽是植物人，父親做粗工養家，他錄取屏東大學教育心理暨輔導學系，希望將來協助輔導學生。

板橋高中王心妍錄取國立台灣師範大學美術系、台灣藝術大學美術系、台北市立大學視覺藝術學系、台北教育大學藝術與造型設計系及台北藝術大學美術系，其中前四校是榜首，她選擇就讀北藝大。

創校僅四年的三峽區北大高中洪子晴，錄取台北醫學大學醫學系，是北大創校以來首位錄取醫學系，她想專攻幼童、心理醫療貢獻社會。

新北市永平高中的雙胞胎姊弟檔羅尹妙、羅章銘，雙雙錄取台大，姊姊錄取台大物理治療學系，弟弟錄取醫學檢驗暨生物技術學系；基隆市二信高中陳品竹，同時錄取台北醫學大學及長庚大學醫學系公費生，陳品竹家境不佳，考量長庚醫學系公費生還保證提供公費宿舍，決定就讀長庚。