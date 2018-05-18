〈台北都會〉大彎北段說明會 市府態度放軟

2018-05-18

林欽榮︰回饋金應有所調整

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府今年三月決定透過都市計畫讓中山區大彎北段商業宅就地合法。市府昨召開說明會，現場來了約卅位居民，頭戴著「官逼民反」的帽子，抗議市府收回饋金毫無道理。副市長林欽榮聽完居民意見後態度放軟，認為針對不同情況的居民應有區分作法，如市府之前要求居民一律繳每坪十六萬或十八萬元回饋金應有所調整，同時也認為開發許可申請面積可從五千平方米放寬至每棟，甚至是每戶。

都發局去年十二月對大彎北段商業宅開罰，今年三月宣布要透過都計開發許可讓商業宅就地合法；研議條件為所有權人一○○％同意、整合五千平方米的土地，並繳納每坪十六萬或十八萬元回饋金，未來就可准地面層做商業使用，高樓層維持住宅使用。

公聽會上有許多居民指出買房子當時不知不能做住宅，認為是市府惡意縱容建商欺騙他們，卻沒有看到市府內部懲處或開罰建商，只會拿老百姓開刀。居民曾先生說，他們買房時沒有比較便宜，結果內湖開放商業區後，房子都租不出去，租客都說去內科租就好，根本是市府應賠償居民，怎麼還要住戶繳回饋金？

另外一位居民曾先生表示，監察院糾正說大彎北段問題是市府責任，市府卻都在罰居民，也批當年市府放寬內湖輕工業區作商業使用，導致大彎北段商業做不起來，主張市府應先把每年營收四兆元的內科分錢給居民，再討論回饋金，連內湖南港區國民黨議員陳義洲都拍手支持。

陳義洲受訪說，內湖輕工業區於馬英九擔任市長時准許商業使用進入工業區，後來大家才發現影響到大彎北段商業。至於是否贊同居民把內科營收還給大彎北段，陳表示，他支持居民的邏輯，但也坦言市府不可能去收內科的錢給大彎北段。