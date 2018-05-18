〈台北都會〉市府首祭「強拆條款」 斯文里三期今開拆

2018-05-18

破門而入 強行幫不同意戶打包

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府所推動的斯文里三期整宅公辦都更預計今天上午九點拆除，仍有四人未同意都更。柯市府為讓拆除順利，首度動用「都市更新條例」第卅六條，也就是俗稱「強拆條款」破門而入，強行幫居民打包，並強調所有出入口都有管制，若有不同意戶闖入，將會動用警力強制排除。然而羅家、鍾家兩戶不同意戶昨下午均吃驚說未被告知，痛批市府跟共產黨、強盜一樣，都更處則出示通聯紀錄，證明有打電話告知不同意戶，雙方說法羅生門。

不同意戶不在家 未發生衝突

斯文里三期整宅是至今唯一辦理到拆除階段的公辦都更案，市府經過兩年多，整合出九十八％的同意比例，但仍有四人、六戶未同意都更，因此市府昨天動用強拆條款強制排除。至目前為止，柯市府發生過永春、長安西路兩次都更強拆，但前者為建商拆除，後者為市府基於「建築法」拆除，換言之，斯文里公辦都更為柯市府首次動用強拆。

2戶指未被告知 批市府像強盜

都更處總工程司簡瑟芳表示，四位不同意戶中，一位林姓不同意戶已先自行搬離；為了避免糾紛，昨天有電話通知不同意戶將會進場強行淨空，搬屋時在律師、警方見證下，由專業搬家公司整理，將物品打包送至基河三期國宅。她補充，去淨空時不同意戶都不在家，因此未發生衝突。

簡瑟芳說，為了避免不同意戶闖入工地，因此所有的出入口都有管制，若住戶用非法手段闖入，就會安排警力強制排除，確保拆除時裡面都沒有人。

不同意戶鍾太太及羅太太兩人昨均表示，自己未同意點交、也沒有被告知要被淨空。鍾太太大罵，市府為什麼可以自行闖入，直說是偷竊，感嘆地說民不與官鬥，「我們會死得很慘」。而她昨下午到現場時，市府人員與警衛組成人牆拒絕居民進入，讓她對內破口大罵，更稱她老公都被氣到血壓飆高。

都更處出示通聯 證明有打電話

羅太太也說，她跟委任律師都沒有收到通知，認為都更處在說謊；之前市府斷水電也沒通知，十四日被斷水電後就跟小孩去借住親戚朋友家，但裡面都還有東西，「這政府是怎麼搞的，共產黨嗎？」但都更處出示通聯紀錄，證明有打電話告知不同意戶。