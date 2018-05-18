〈台北都會〉基隆與雙北合併？ 林右昌︰須有共識

2018-05-18

〔記者林欣漢、賴筱桐／綜合報導〕行政院昨天通過「行政區劃法草案」，基隆市有部分民意主張把基隆市全部或部分行政區劃入台北市或新北市，認為六都的行政資源、預算、社福補助較豐厚，有助提升基隆市民的生活品質；對此，基隆市長林右昌昨天受訪表示，行政區的調整，必須先凝聚地方共識才能進行，他在現階段沒有調整行政區的想法。

新北市政府︰尊重民意

新北市政府表示，調整行政區劃分茲事體大，新北市沒有預設立場，必須尊重地方民意。

基隆市與台北市、新北市合併的「北北基」話題存在已久，立委蔡適應表示，在全球化的發展下，取而代之的是城市之間的競爭，台灣要打造一流的大都會，除了一定程度的人口，還要有機場、港口的海、空港轉運中心，「北北基合併」是個方法，但三個城市要先有共識。

國民黨基隆市議員韓良圻表示，他不反對與台北市或新北市合併，但必須是「相同地位的合併」，反對基隆被「併吞」，基隆市有屬於自己的歷史文化特色，「與雙北合併可以，但不能因為合併而消滅基隆。」

民進黨市議員林明智說，日治時期的台北州基隆郡，範圍除了基隆市，還包括新北市七星區（瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、金山、萬里、汐止），這些區域至今仍是共同生活圈，彼此的歷史情感也環環相扣，他主張以基隆市為主，把新北市這七個行政區併入基隆，讓北海岸與東北角連線發展。

無黨籍市議員張耿輝說，基隆市過去是台灣五大城市、全球七大港口，擁有大港、大城市的格局，但以前的錯誤政策讓基隆愈來愈差，他也贊成先把新北市這七個行政區併入基隆市，成為「大基隆市」，同時加速都更、法規鬆綁等，找回基隆早年的榮景與尊嚴。

林右昌指出，行政院版本的行政區劃法，提供法源依據和程序，對地方的發展影響深遠，但行政區是否調整，需要地方及議會各界充分討論並凝聚共識，他暫時沒有調整行政區的考量。