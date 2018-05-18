〈台北都會〉（基隆）熄燈27年 純白球子山燈塔 年底前開放

2018-05-18

62年歷史 首座國人設計施工

〔記者林欣漢／基隆報導〕位於基隆市中山區西岸碼頭球子山頂的「球子山燈塔」，是第一座由國人設計、施工的燈塔，從一九九一年熄燈至今，因屬於軍事管制區而無法開放，燈塔長年未保養導致掉漆、斑駁，營區也因軍方遷移後閒置不用、雜草叢生。立委蔡適應爭取開放，塔身已從原先的迷彩綠漆回白色，重現昔日風華，今年底以前將開放參觀。

交通部航港局辦理燈塔整建及發展計畫，全台三十六座燈塔已有十二座開放觀光，預計今年底前開放「球子山燈塔」，蔡適應服務處昨天邀請相關單位會勘進度。市府表示，六月將發包整建燈塔外圍的步道，讓市民未來到基隆港仙洞地區遊憩時，可以登高俯瞰基隆港的全貌。

蔡適應服務處主任、市議員林明智表示，「球子山燈塔」必須經過的國防部仙洞陣地，只有在戰備演訓時才會使用，將規劃穿越仙洞陣地的步道，讓遊客直達燈塔和觀景平台，也協調國防部配合市府，整理閒置營區及內外的鐵絲網、雜草等。

營區改綠漆 荒廢多年重修整

交通部指出，「球子山燈塔」在一九五六年創建，當初興建是為了與西岸港口的基隆燈塔排成一直線，引導船隻安全入港。一九九一年後，因基隆港附近的新瀨險礁已爆破清除，「球子山燈塔」的功能被附近燈塔及燈杆取代，所以熄燈並配合燈塔所在地營區，將塔身漆為迷彩綠。

隨著國軍縮編，「球子山燈塔」下方的軍營已經遷移，空間閒置多年而荒蕪，地方民眾爭取無償撥用供民眾遊憩、發展觀光，航港局、軍方與國有財產署都同意無償供市府使用，四月時已將掉漆的燈塔重新彩繪為原本的白色。