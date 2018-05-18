〈北部〉國中會考明登場 宜花今下午開放看考場

2018-05-18

〔記者江志雄、花孟璟／綜合報導〕國中教育會考將在明、後天考試，宜蘭考區設八個考場，花蓮考區設花中、花女及光復商工、玉里高中四個考場，今天下午三點到五點開放看考場。第一天考試科目社會、數學、國文、寫作測驗，第二天自然、英語閱讀、英語聽力。

今年國中教育會考宜蘭考區報名人數四千九百四十九人，比去年減少兩百四十六人，考場設在頭城家商、宜蘭高商、宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中、羅東高商、羅東高工、蘇澳海事，共有一百四十個試場。

花蓮考區共有三千三百七十九人報考，考場位於花蓮高中、花蓮女中及光復商工、玉里高中。其中花中設三十九間試場、考生一千二百五十四人最多；花女三十五間試場、一千三百七十二人應試。光復商工、玉里高中各設試場十間，各有三百七十九人、三百七十四人考試。

主辦花蓮考區試務的花蓮高中表示，各考場預計今天下午三點到五點開放供考生查看，但考生不能進入試場內部，只能隔著窗戶看教室內的座位；此外，今年共有十六名特殊考生申請試場服務，包括花中五人、花女六人、光復四人、玉里一人，申請服務包括放大試卷、題目報讀、代謄答案卷等。花蓮高中校長詹滿福也提醒考生，今年英聽考試一旦開始播放題目，就不得入場，考生切勿遲到。