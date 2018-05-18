〈北部〉《大學個人申請入學放榜》錄取台大 花女7人、花中6人

2018-05-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一○七年度大學個人申請統一分發昨放榜，花蓮女中七人錄取台大，比花中的六人還多一個，然而花中有二人透過大學個申錄取醫學系；個人申請錄取總人數，花女錄取二百零四人，花中錄取一百八十八人，成績優異！

花蓮女中七人錄取台大，包括邱筠芝地質科學系、鍾雨恩森林環境暨資源學系、郭恆全圖書資訊學系、黃筱涵地理環境資源學系、李祺暄獸醫學系、洪偉禧及劉亦慈人類學系。

花女繁星加個申9人上台大

花女教務主任張家誠說，該校今年有十一人透過個人申請正取台灣大學，惟實際錄取七人，包括二人放棄台大，改選第二志願清華、陽明，另有一人放棄進台大，全心拚指定科目考試盼能錄取醫學系；包括繁星等其他升學管道共有九人錄取台大，醫學相關科系四人，總錄取人數二百七十一人（含個人申請二百零四人）中，國立大學共一百四十一人。

花蓮高中透過個人申請有六人上台大。個人申請錄取四個台大科系的吳英綸，最後上政治系公行組；其他包括柯以忻錄取台大機械工程系、張立旻錄取電機工程系、劉鎮台地理環境資源學系，及何孟緯、賴彥淇均錄取化學系；此外，有二人透過個申錄取醫學系，包括臺北醫學大學醫學系公費生的鍾少鈞，以及黃樂東錄取高雄醫學大學醫學系。

花中繁星、個申共10人上台大

花蓮高中教務主任李運生說，今年花中連同繁星、個人申請已有二百六十六人錄取大學，其中台大至今錄取十人（含繁星四人）、醫學系五人（含繁星三人）。學校動員校內老師、校外大學教授協助學生選填志願、模擬面試及準備資料，個人申請錄取率有九十七‧六％，比全國平均六十‧六％高。