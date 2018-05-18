〈北部〉《 大學個人申請入學放榜》羅高新台灣之子 考上陽大醫學系

2018-05-18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕大學個人申請入學放榜，宜蘭縣三所國立高中錄取率分別是，羅東高中七十一‧四七％、宜蘭高中五十三‧七四％、蘭陽女中五十‧九九％；羅高滿級分考生、「新台灣之子」黃政群錄取陽明大學醫學系，盼學成後返回宜蘭行醫回饋家鄉。

大學學測成績揭曉後，各校考生有些已通過「繁星」等升學管道考取大學；昨天個人申請入學放榜，羅高報名兩百九十八名考生、兩百一十三人上榜；其中，國立大學七十三人，錄取率二十四‧四九％。

羅高黃政群盼助弱勢 想回宜蘭行醫

宜中考生三百零七人、一百六十五人錄取，其中，國立大學六十二人，錄取率二十‧一九％。蘭女三百五十一人報名，一百七十九人錄取，國立大學有五十二人，錄取率十四‧八一％。

今年大學學測，羅高考生張媄姞、黃政群，是宜蘭縣「唯二」滿級分，張媄姞已透過「繁星」推薦錄取台大資訊工程系；黃政群昨確定錄取陽大醫學系。黃母來自越南，現從事餐飲業，父親在瓷磚工廠上班，出身平凡家庭。黃政群說，幫助弱勢的初衷沒有改變，未來想回宜蘭服務，為故鄉奉獻心力，實現多年來的心願。

靠9幅水墨作 朱珮瑜上台藝大古蹟修護學系

宜蘭高中朱珮瑜錄取國立台灣藝術大學古蹟修護學系，她學測僅五十五級分不盡理想，但靠著九幅模擬古文物的水墨作品，以及對宜蘭古文物的了解，獲台灣藝術大學教授青睞，順利錄取。她說，很喜歡到故宮等博物館，高二就立志做古蹟修護工作，未來要回宜蘭擔任古蹟修護師，協助保存宜蘭古蹟與古文物。