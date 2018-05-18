〈北部〉頭屋鄉代會總質詢 鄉長氣到離席

2018-05-18

代會主席批 要卸任可以不接受質詢

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉民代表會昨進行總質詢，鄉長江村貴於會議半途，因不滿代表言論，憤而離席。代表會主席湯于杰批，原來要卸任的鄉長，可以不接受代表會質詢；江村貴則反駁，代表會不讓他發言說明，氣不過才離席。

縣府將行文雙方 維持會議正常運作

苗栗縣政府民政處表示，地方制度法對於鄉鎮市民代表會開會期間，僅規定首長及業務課室主管有列席的必要，但無相關懲處。縣府基於上級指導單位，基於所會和諧，將會行文雙方，以維持會議正常運作，共同為民眾福祉努力。

頭屋鄉代會昨天進行總質詢，多名鄉代認為公所對於鄉內獅潭社區活動中心興建案的相關細節及經費使用，未能交代清楚，及鄉公所復康巴士、愛心專車停駛的爭議，發言質問。

湯于杰表示，當鄉代江貴熙質詢公所建設課有關獅潭社區活動中心興建案等問題時，江村貴突然生氣起身嗆「我不要開了」，就要離席。

湯于杰身為會議主席，當下也勸攔江村貴，但江村貴不予理會，逕自離去。因江村貴已連任鄉長，將於今年底卸任，湯于杰也搖頭道，「原來要卸任的鄉長，可以不接受代表會質詢！」

鄉長反駁 指代表不他讓發言解釋

江村貴反駁說，代表會仗勢凌人，過去多次會議中，代表都不讓他發言解釋，只針對課室主管質問；課室主管面對代表口氣不佳時，基於尊重代表，往往只有乖乖地站著被挨罵的份。

江村貴說，他身為公所課室主管的領導者，卻不能替課室主管說話，氣不過才會離席。鄉務推動的決策，都是由他主意，若代表會認為有不法，大可報請檢調、政風查察，但以此方式羞辱，他無法接受。