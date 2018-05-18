〈北部〉《桃園》儲備清潔員爭正職 環局：暫不增額

2018-05-18

環局工會：同工不同酬 盼比照雙北

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府環境保護局新招三百名儲備清潔隊員，月薪比照市府臨時人員約二萬三千元，加上八千元清潔獎金，可達三萬一千元。但環保局工會理事長陳敬儒昨天指出，台北市及新北市儲備清潔隊員只是進入工作前的「暫稱」，開始工作後即成為正式員工；桃園的儲備清潔隊員工作和正式隊員一樣，但薪水福利卻遠低正職，根本是掛羊頭賣狗肉，呼籲市府及市議員應正視清潔隊員額不足問題，增加正式員額，讓儲備清潔隊員不再同工不同酬。

環局：考量預算 暫無新增員額計畫

對此，環境清潔稽查大隊長羅文林表示，環保局正式隊員加上儲備清潔隊員已達二五八○人，符合環保署規定的人力編制，考量預算因素，暫無新增員額計畫。

陳敬儒指出，桃園的儲備清潔隊員號稱是「儲備」，但台北市、新北市的「儲備隊員」只是剛錄取時等待排序的暫稱，只要一進入清潔隊，就是正式人員，而桃園的「儲備隊員」實質上就是「臨時人員」，堪稱掛羊頭賣狗肉，他們即使辛苦考上清潔隊，未來仍要通過內部晉升考試，才有機會成為機會不多的正職人員，享受完整的工作權益。

羅文林表示，目前正式隊員共二三八五人，薪資約四萬二千元至四萬三千元間，而儲備隊員欲升為正式隊員，得待正式隊員退休達一定缺額，才會進行內部考試，考試主要依平常工作表現及口試為依據，去年十二月內部考試有一八四名儲備清潔隊員參加，新錄取的儲備清潔隊員，最快得到明年下半年才會再有內部升遷考試。

「提前摸沙包」 查無實證 獲增額錄取

此外，針對日前公布錄取名單的儲備清潔隊員，落榜的王姓女考生投訴，指裁判認定她在體能測試背沙包折返跑時，因「提前摸沙包」違反考試規定而以零分計算，導致原總分九十一．五分從錄取變「落榜」。羅文林表示，經比對影像資料及考試規則，確定王女並未違反考試規則，因其成績超過九十一．三五分錄取分數，將採增額錄取。